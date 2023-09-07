Президент Финляндии: Есть большой риск применения ядерного оружия в войне РФ против Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время и считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Yle.

Заявления Ниинистё прозвучали во время общения с группой журналистов. Президент Финляндии считает, что в ближайшее время рассчитывать на завершение войны не стоит.

"Россияне хорошо закрепились на оборонительных позициях. Борьба будет продолжаться дальше", – отметил он.

Президент также прокомментировал инцидент с падением российских "Шахедов" на территорию Румынии, отметив, что это дополнительная демонстрация того, что подобные инциденты могут случаться, умышленно или случайно. Напомним, Бухарест пока признал лишь вероятность того, что речь идет о фрагментах дрона; украинская сторона сообщала, что на румынской территории сдетонировали два "Шахеда".

Ниинистё вспомнил, что перед тем был инцидент с падением российской ракеты в Польше. "Поэтому даже мелочи могут очень изменить ситуацию, и, к сожалению, к худшему", – сказал президент.

Президент Финляндии отметил, что существует большой риск расширения войны в Украине, и что риск применения ядерного оружия следует воспринимать серьезно.

"Риск, что заговорит ядерное оружие, явно велик. И это означало бы конец", – сказал президент, далее добавив, что не имеет в виду конкретную угрозу.

Ниинистё также акцентировал, что европейские страны должны брать на себя ответственность за развитие своей обороны.

Напомним, 7 сентября в Риге проходит встреча глав МИД восьми стран Балтии и Северной Европы – обсуждают региональную безопасность и помощь Украине.