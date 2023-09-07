ЗМІ: Президентка Єврокомісії вимагає від ОАЕ обмежити реекспорт санкційних товарів у РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер зустрілася з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів для переговорів, на яких обговорювали, зокрема, експорт санкційних товарів з країни Перської затоки до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, фон дер Ляєн назвала свої переговори з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом в Абу-Дабі "чудовими".

Очікувалося, що президентка Єврокомісії закликатиме лідера ОАЕ припинити бути для Росії воротами в обхід санкцій ЄС.

ОАЕ стали ключовим напрямком для російських туристів, бізнесменів і тих, хто залишає свою країну після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року. Російські інвестиції в ринки нерухомості Дубая та Абу-Дабі стрімко зросли.

Це також одна з кількох країн, у яких протягом останніх 18 місяців спостерігалося різке зростання імпорту технологій, зокрема напівпровідників та передової електроніки з Європи та США. Союзники України заборонили експорт багатьох таких товарів до РФ у разі їх використання у військових цілях.

Фон дер Ляєн мала намір попросити шейха Мохаммеда бути більш конструктивним у вирішенні цієї проблеми, заявили співрозмовники агентства.

ЄС хотів би, щоб ОАЕ взяли на себе зобов'язання ділитися більшим обсягом даних щодо торгівлі як перший крок, додали джерела.

З лютого 2022 року по червень 2023 року Європейський Союз експортував до ОАЕ санкційних товарів військового призначення на суму 1,8 мільярда доларів. Експорт напівпровідників, радіонавігаційних пристроїв та інших товарів, необхідних Росії для виробництва ракет, безпілотників та інших систем озброєнь, зріс на 55%.

За даними джерел, ЄС також зацікавлений у тому, щоб ОАЕ не використовувалися як канал, через який заборонені російські товари потрапляють до Європи.

ЄС вже наклав санкції на кілька організацій, зареєстрованих в ОАЕ, звинувативши їх у прямій підтримці російської оборонної промисловості.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що США, Велика Британія та Євросоюз планують цього тижня спільно натиснути на Об'єднані Арабські Емірати з вимогою припинити постачання до РФ товарів, які допомагають їй вести війну проти України.

Також повідомлялося, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.