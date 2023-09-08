США отреагировали на псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

США никогда не признают претензий России на любую суверенную территорию Украины и предупреждают о санкциях тех, кто может поддержать фейковые российские "выборы" на оккупированной украинской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь напомнил, что так называемые "выборы" происходят почти через год после того, как Кремль организовал фейковые "референдумы" и намеревался аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины, а также через девять лет после того, как Россия намеревалась аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь.

По словам Блинкена, Кремль надеется, что заранее определенные, сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более, чем пропагандистское упражнение.

"Действия России демонстрируют ее вопиющее неуважение к принципам Устава ООН, таким как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности", – заявил госсекретарь.

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины, и мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать российские фейковые "выборы" в Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что против них могут быть применены санкции и визовые ограничения", – говорится в заявлении.

Напомним, представитель Европейской комиссии Петер Стано неделю назад осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщала британская разведка, британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.