У Греції зросла кількість жертв руйнівного шторму, прем’єр відклав ключову промову

Щонайменше шестеро людей загинули і більше шести вважаються зниклими безвісти після того, як шторм "Даніель" пронісся центральною Грецією, спричинивши зсуви ґрунту, зруйнувавши дороги і мости та понівечивши десятки автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відклав щорічну економічну промову, заплановану на ці вихідні, і натомість відвідає райони, які постраждали від злив, що затопили будинки і зруйнували ключові об'єкти інфраструктури, в тому числі стовпи електропередачі

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."Абсолютним пріоритетом державного механізму зараз є порятунок та евакуація людей з постраждалих районів", – заявив речник уряду Павлос Маринакіс.

"Наша країна вже третій день стикається з явищем, яке не схоже на жодне інше, яке ми бачили в минулому", – сказав Марінакіс, перш ніж оголосити, що головна промова нещодавно переобраного лідера про економічну політику відбудеться не в суботу, а в середині наступного тижня.

Найбільше постраждали портове місто Волос, прилеглий гірський район Пеліон, а також міста Кардіца і Трікала.

Сильні дощі, які пройшли через кілька днів після того, як на півночі країни згасла двотижнева смертоносна лісова пожежа, яка, за словами влади, була найсильнішою за всю історію, перетворили багато сіл у низинній місцевості Кардіца, що на рівнині материкової Фессалії, в озеро.

Міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас заявив в четвер, що шестеро людей вважаються зниклими безвісти в районі Кардіци.

Пожежна служба повідомила, що в четвер тіла двох літніх жінок були знайдені в будинку в громаді Астріца поблизу Кардіци. Тіло чоловіка було знайдено в місті Домокос раніше в той же день.

Гелікоптер пожежної бригади вивіз людей з села Агіа Тріада, де щонайменше 20 осіб опинилися в пастці, повідомив уряд.

З вівторка по всій країні було евакуйовано 820 осіб, 750 з них – в регіоні Фессалія.

Представник пожежної бригади повідомив, що рятувальні бригади, яким допомагають армія і берегова охорона, використовують рятувальні човни, щоб дістатися до постраждалих від шторму сіл в Кардіці.

Як повідомлялося, жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни змушені видиратися на дахи будинків, оскільки через постійні зливи в останні 48 годин їхні домівки фактично пішли під воду.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.