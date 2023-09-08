Укр Рус Eng

У Греції зросла кількість жертв руйнівного шторму, прем’єр відклав ключову промову

фото
П'ятниця, 8 вересня 2023, 07:36

Щонайменше шестеро людей загинули і більше шести вважаються зниклими безвісти після того, як шторм "Даніель" пронісся центральною Грецією, спричинивши зсуви ґрунту, зруйнувавши дороги і мости та понівечивши десятки автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відклав щорічну економічну промову, заплановану на ці вихідні, і натомість відвідає райони, які постраждали від злив, що затопили будинки і зруйнували ключові об'єкти інфраструктури, в тому числі стовпи електропередачі

 
фото AP

."Абсолютним пріоритетом державного механізму зараз є порятунок та евакуація людей з постраждалих районів", – заявив речник уряду Павлос Маринакіс.

"Наша країна вже третій день стикається з явищем, яке не схоже на жодне інше, яке ми бачили в минулому", – сказав Марінакіс, перш ніж оголосити, що головна промова нещодавно переобраного лідера про економічну політику відбудеться не в суботу, а в середині наступного тижня.

Найбільше постраждали портове місто Волос, прилеглий гірський район Пеліон, а також міста Кардіца і Трікала.

Сильні дощі, які пройшли через кілька днів після того, як на півночі країни згасла двотижнева смертоносна лісова пожежа, яка, за словами влади, була найсильнішою за всю історію, перетворили багато сіл у низинній місцевості Кардіца, що на рівнині материкової Фессалії, в озеро.

Міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас заявив в четвер, що шестеро людей вважаються зниклими безвісти в районі Кардіци.

Пожежна служба повідомила, що в четвер тіла двох літніх жінок були знайдені в будинку в громаді Астріца поблизу Кардіци. Тіло чоловіка було знайдено в місті Домокос раніше в той же день.

Гелікоптер пожежної бригади вивіз людей з села Агіа Тріада, де щонайменше 20 осіб опинилися в пастці, повідомив уряд.

З вівторка по всій країні було евакуйовано 820 осіб, 750 з них – в регіоні Фессалія.

Представник пожежної бригади повідомив, що рятувальні бригади, яким допомагають армія і берегова охорона, використовують рятувальні човни, щоб дістатися до постраждалих від шторму сіл в Кардіці.

Як повідомлялося, жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни змушені видиратися на дахи будинків, оскільки через постійні зливи в останні 48 годин їхні домівки фактично пішли під воду.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха