В Греции возросло число жертв разрушительного шторма, премьер отложил ключевую речь

По меньшей мере шесть человек погибли и более шести считаются пропавшими без вести после того, как шторм "Даниэль" пронесся по центральной Греции, вызвав оползни, разрушив дороги и мосты и изуродовав десятки автомобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис отложил ежегодную экономическую речь, запланированную на эти выходные, и вместо этого посетит районы, пострадавшие от ливней, которые затопили дома и разрушили ключевые объекты инфраструктуры, в том числе столбы электропередач.

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"Абсолютным приоритетом государственного механизма сейчас является спасение и эвакуация людей из пострадавших районов", – заявил представитель правительства Павлос Маринакис.

"Наша страна уже третий день сталкивается с явлением, которое не похоже ни на одно другое, которое мы видели в прошлом", – сказал Маринакис, прежде чем объявить, что главная речь недавно переизбранного лидера об экономической политике состоится не в субботу, а в середине следующей недели.

Больше всего пострадали портовый город Волос, близлежащий горный район Пелион, а также города Кардица и Трикала.

Сильные дожди, которые прошли через несколько дней после того, как на севере страны погас двухнедельный смертоносный лесной пожар, который, по словам властей, был самым сильным за всю историю, превратили многие деревни в низменной местности Кардица, что на равнине материковой Фессалии, в озеро.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил в четверг, что шесть человек считаются пропавшими без вести в районе Кардицы.

Пожарная служба сообщила, что в четверг тела двух пожилых женщин были найдены в доме в общине Астрица близ Кардицы. Тело мужчины было найдено в городе Домокос ранее в тот же день.

Вертолет пожарной бригады вывез людей из деревни Агиа Триада, где по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке, сообщило правительство.

Со вторника по всей стране было эвакуировано 820 человек, 750 из них – в регионе Фессалия.

Представитель пожарной бригады сообщил, что спасательные бригады, которым помогают армия и береговая охрана, используют спасательные лодки, чтобы добраться до пострадавших от шторма деревень в Кардике.

Как сообщалось, жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны вынуждены карабкаться на крыши домов, поскольку из-за постоянных ливней в последние 48 часов их дома фактически ушли под воду.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.