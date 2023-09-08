Британия готовит саммит стран, страдающих от высоких цен на продукты из-за развязанной РФ войны

Великобритания планирует принять у себя встречу лидеров стран, которые больше всего пострадали от роста цен на продукты в результате нападения России на Украину и блокады экспорта украинских зерновых.

Как информирует Bloomberg, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Риши Сунак.

Саммит планируют на 20 ноября в Британии с участием представителей правительств стран, неправительственных организаций и бизнеса с целью "помочь уязвимым людям и экономике". Соорганизаторами из числа государств являются также ОАЭ и Сомали.

Как отмечают, вопрос стал еще более актуальным после того, как встреча президента Турции с Владимиром Путиным не помогла вернуть Кремль к так называемой "зерновой сделке", и объемы будущего экспорта из Украины остаются под вопросом.

В офисе премьера также подтвердили, что Великобритания проводит наблюдательно-разведывательные полеты в Черном море с целью "сдержать Россию от противоправных ударов по гражданским судам, транспортирующим зерно".

В правительстве Великобритании говорят, что российские удары с июля повредили или полностью разрушили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов, что уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

Представитель Риши Сунака заявил, что тот воспользуется "любой возможностью" на саммите G20 донести до главы МИД России Сергея Лаврова, что развязанная Россией война создает большие проблемы во всем мире.

Также сообщалось, что на встрече с лидером Индии Риши Сунак будет призывать его повлиять на РФ в вопросе войны против Украины.