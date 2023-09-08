Чеський парламент третій день сперечається про пакет непопулярних заходів економії

У парламенті Чехії починається третій день дебатів про пакет заходів економії, задуманих урядом для оздоровлення фінансового становища країни.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

П’ятниця стане вже третім днем дебатів у нижній палаті чеського парламенту. Опозиційні партії ANO та SPD критикують уряд Петра Фіали за те, що нові заходи б’ють по інтересах звичайних громадян та бізнесу і є порушенням обіцянки не підвищувати податки. Керівниця фракції ANO у нижній палаті заявила, що пакет лише призведе до прискорення інфляції.

В уряді наполягають, що непопулярні заходи для оздоровлення фінансового становища необхідні, тому що останніми роками дефіцит бюджету став зависоким.

Серед іншого, йдеться про зміну ставок ПДВ, підвищення корпоративних податків та урізання субсидій, жосткіші вимоги для отримання допомоги по безробіттю, підвищення податків на власність, запровадження податку на електронні сигарети.

За урядовими оцінками, заходи дозволять цього року принести у бюджет 3,8 млрд євро, а за два роки дії – 6 млрд.

Експертні організації та незалежний орган Чеська фіскальна рада схвально оцінюють пакет, а опозиція критикує його.

Розгляд у парламенті мали почати ще у вівторок, але через спротив опозиції не вдалося навіть затвердити порядок денний – питання затяглося до четверга. Опозиція тим часом запропонувала десятки поправок.

Водночас, правляча коаліція має достатню більшість в обох палатах законодавчого органу і налаштована схвалити пакет лише з косметичними змінами.

Раніше в уряді обмінялися випадами з президентом Петром Павлом через те, що він не одразу ж підписав зміни до умов дострокового виходу на пенсію.