Чешский парламент третий день спорит о пакете непопулярных мер экономии

В парламенте Чехии начинается третий день дебатов о пакете мер экономии, задуманных правительством для оздоровления финансового положения страны.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Пятница станет уже третьим днем дебатов в нижней палате чешского парламента. Оппозиционные партии ANO и SPD критикуют правительство Петра Фиалы за то, что новые меры бьют по интересам обычных граждан и бизнеса и являются нарушением обещания не повышать налоги. Руководитель фракции ANO в нижней палате заявила, что пакет только приведет к ускорению инфляции.

В правительстве настаивают, что непопулярные меры для оздоровления финансового положения необходимы, потому что в последние годы дефицит бюджета стал слишком высоким.

Среди прочего, речь идет об изменении ставок НДС, повышении корпоративных налогов и урезании субсидий, более жестких требованиях для получения пособия по безработице, повышении налогов на собственность, введении налога на электронные сигареты.

По правительственным оценкам, меры позволят в этом году принести в бюджет 3,8 млрд евро, а за два года действия – 6 млрд.

Экспертные организации и независимый орган Чешский фискальный совет одобрительно оценивают пакет, а оппозиция критикует его.

Рассмотрение в парламенте должны были начать еще во вторник, но из-за сопротивления оппозиции не удалось даже утвердить повестку дня – вопрос затянулся до четверга. Оппозиция тем временем предложила десятки поправок.

В то же время правящая коалиция имеет достаточное большинство в обеих палатах законодательного органа и настроена одобрить пакет лишь с косметическими изменениями.

Ранее в правительстве обменялись выпадами с президентом Петром Павелом из-за того, что он не сразу же подписал изменения к условиям досрочного выхода на пенсию.