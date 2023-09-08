В Латвии анонсировали получение систем ПРО в течение двух-трех лет

Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны (ПРО) в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.

Об этом сообщила на телеканале TV3 министр обороны Инара Мурниеце, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромный. Сейчас воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.

У Минобороны Латвии есть три проекта ракетных комплексов, которые хочет получить страна: средства береговой обороны от кораблей, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

Латвия и Эстония совместно приняли решение о покупке системы ПВО средней дальности IRIS-T, что станет крупнейшей военной закупкой после восстановления независимости Латвии.

Сумма договора не разглашается, а поставки систем ПВО могут начаться в 2025 году. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО может быть направлено около 600 млн евро.

Осенью прошлого года Минобороны начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) компании Kongsberg Defense & Aerospace.

Также министерство продолжает закупку шести ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS в США.

По словам министра, латвийская армия развивается сейчас очень быстро.

Мурниеце рассказала, что значительно улучшены документы военного планирования, и только что утвержденная новая концепция обороны Латвии является "документом, написанным во время войны", который охватывает текущие угрозы.

Новые планы НАТО по обороне стран Балтии также разработаны гораздо тщательнее.

Министр добавила, что начата работа по укреплению восточной границы Латвии и с военной точки зрения, например, на границе необходимы антимобильные меры.

Сообщалось также, что к 2028 году Латвия готовится приобрести боевые машины пехоты, предназначенные для уничтожения противника.