У Франції завершили ремонт важливої дороги до Італії після велетенського каменепаду

У Франції майже завершився ремонт важливої для сполучення з Італією дороги A43 у Савойї, яку два тижні тому пошкодив велетенський каменепад.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Міністр транспорту Клеман Бон після виїзду на місце оголосив, що трасу A43, перекриту з 27 серпня, "безсумнівно" відкриють для руху транспорту у суботу.

Одночасно він анонсував відновлення планового ремонту у Монбланському тунелі, який через цей інцидент відклали. Ремонтні роботи триватимуть близько семи тижнів.

На відновлення пошкодженої залізничної лінії, за словами міністра, знадобиться щонайменш два місяці.

Нагадаємо, видовищний каменепад стався 27 серпня на території комуни Френей, біля кордону Франції з Італією. З гори зійшло 10 тисяч кубічних метрів породи. Кілька автомобілів, які проїздили дорогою на момент інциденту, дивом залишились неушкодженими.

Через наслідки каменепаду довелося надовго перекрити дорогу місцевого значення RD 1006, трасу A43 і залізницю, а також обмежити в’їзд вантажного транспорту у тунель Фрежюс.