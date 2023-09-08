Во Франции закончили ремонт важной дороги в Италию после гигантского камнепада

Во Франции почти завершился ремонт важной для сообщения с Италией дороги A43 в Савойе, которую две недели назад повредил огромный камнепад.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Клеман Бон после выезда на место объявил, что дорогу A43, перекрытую с 27 августа, "несомненно" откроют для движения транспорта в субботу.

Одновременно он анонсировал возобновление планового ремонта в Монбланском тоннеле, который из-за этого инцидента отложили. Ремонтные работы продлятся около семи недель.

На восстановление поврежденной железнодорожной линии, по словам министра, понадобится минимум два месяца.

Напомним, камнепад произошел 27 августа на территории коммуны Френей, у границы Франции с Италией. С горы сошло 10 тысяч кубических метров породы. Несколько автомобилей, которые проезжали по дороге на момент инцидента, чудом остались невредимыми.

Из-за последствий камнепада пришлось надолго перекрыть дорогу местного значения RD 1006, трассу A43 и железную дорогу, а также ограничить въезд грузового транспорта в тоннель Фрежюс.