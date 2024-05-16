У Латвії заарештували двох підозрюваних у шпигунстві на Росію

Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала двох осіб, у тому числі раніше відомого таксиста Сергєя Сидорова, за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство LETA.

Кримінальну справу проти цих двох осіб було порушено 2 травня відповідно до статті Кримінального кодексу про шпигунство – збирання не передбачених законом відомостей з метою передачі їх іноземній державі або іноземній організації безпосередньо або через іншу особу, повідомляє VDD.

В рамках кримінального процесу VDD провела дії в декількох місцях в Ризі та її околицях.

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Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, зазначені особи незаконно збирали в Латвії чутливу інформацію про осіб, підозрюваних у шпигунстві, а потім передавали її російським спецслужбам.

Один із затриманих – таксист Сергєй Сидоров – раніше вже був звинувачений у шпигунстві на користь РФ.

15 травня обидва затриманих були поміщені під арешт. VDD продовжує розслідування і буде повідомляти більше інформації в міру просування процесу.

Кримінальну справу проти Сергєя Сидорова за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії планується продовжити розглядати в Ризькому міському суді 11 липня.

Розгляд справи розпочався 5 квітня, коли прокурор Зане Лодзіня зачитала обвинувачення. До Сидорова було застосовано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Згідно з обвинуваченням, у жовтні 2022 року на платформі Telegram разом з іншими каналами було створено групу "Балтійські антифашисти". Разом вони збирали інформацію, щоб допомогти Росії та її службам атакувати безпеку Латвії.

Телеграм-канали, якими керували "Балтійські антифашисти", регулярно публікували запрошення для жителів Латвії збирати інформацію, корисну для російських спецслужб і розвідки. Також публікувалися запрошення збирати інформацію про розвиток оборонної системи Латвії, міжнародне співробітництво Латвії, оборонні плани НАТО, практичну діяльність країн-членів НАТО в Латвії, а також інформацію про підтримку України з боку Латвії.

У деяких випадках у дописах зазначалося, що ця інформація буде передана до Слідчого комітету Росії або Федеральної служби безпеки (ФСБ). У свою чергу, інформація стратегічного та оперативно-тактичного характеру в першу чергу потрібна Головному розвідувальному управлінню та Генеральному штабу Збройних сил Росії.

Відповідаючи на ці запрошення, Сидоров, керуючись ідеологічними мотивами, погодився збирати інформацію, знаючи, що вона буде передана російським спецслужбам, підкреслюють у прокуратурі.

На початку травня фінський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо трьох студентів-громадян Росії, яких підозрюють у вивезенні з Фінляндії товарів подвійного призначення.

Тоді ж стало відомо, що у Фінляндії оголосили рідкісну підозру у шпигунстві на користь Росії.