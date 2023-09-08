Беларусь собирается приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ) в Европе в отношении Польши и Чехии.

Проект соответствующего закона внесен в Палату представителей, нижнюю палату парламента Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Zerkalo.io.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", – говорится в законопроекте.

После одобрения депутатами и сенаторами и подписания документа Александром Лукашенко законопроект станет законом.

Ранее в Минобороны Беларуси неоднократно упрекали Польшу, что та, модернизируя свою армию и увеличивая ее численность, нарушает ДОВСЕ.

В частности, начальник департамента международного военного сотрудничества ведомства Валерий Ревенко заявлял, что, согласно итоговому акту переговоров по численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, численность польской армии не должна превышать 234 тысяч человек.

Свои претензии к Чехии военное ведомство Беларуси публично не озвучивало.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами-участниками НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами-участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) – для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники.

После распада СССР, роспуска Организации Варшавского договора, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена между новыми независимыми государствами.

К концу 1990-х годов, когда часть бывших членов Варшавского договора вступила в НАТО, имеющиеся лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл. В связи с этим участники ДОВСЕ приняли решение об обновлении договоренностей. В итоге 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

Этот документ предусматривал переход от блоковых ограничений к национально-территориальным, в частности был введен лимит на размещение на территории суверенных государств боевой техники других стран.

О численности войск во всех этих версиях речь не шла. Но Ревенко ссылается на итоговый акт переговоров о численности личного состава, подписанный в 1996 году. Однако там также нет количественных ограничений численности войск в Польше.

Напомним, в августе Польша объявила о создании подразделения спецназа для защиты критической инфраструктуры.

Также Польша и государства Балтии согласовали условия для закрытия границы с Беларусью.