В Греции количество погибших в результате сильных наводнений возросло до семи, в пострадавших районах продолжаются спасательные операции.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Погодные условия наконец улучшились, упростив помощь пострадавшим на подтопленной Фессалийской равнине. Спасатели ищут заблокированных водой людей и пропавших без вести.

Фото: INTIME

В настоящее время подтвердили гибель семи человек, эта цифра может возрасти.

Фото: INTIME

Местные жители, у которых есть лодки, помогают подвозить заблокированным соседям воду, продукты и медикаменты.

Спасатели и военные с помощью вертолетов спасли 149 человек, заблокированных на крышах, такие вылеты продолжаются.

Вода еще не достигла наивысшего уровня, в городе Ларисса и близлежащих населенных пунктах готовятся к новым подтоплениям.

Фото: INTIME

Премьер Кириакос Мицотакис утром на вертолете посетил подтопленные города Кардица и Трикала и встретился с местными властями, а затем отправился на встречу координационного штаба по реагированию на стихийное бедствие.

Эксперты опасаются вспышки заболеваний из-за сотен животных, погибших в результате наводнения.

Как сообщалось, жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома фактически ушли под воду.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.