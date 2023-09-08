В Греции возросло число погибших от наводнений, людей спасают с крыш вертолетами
Пятница, 8 сентября 2023, 15:28
В Греции количество погибших в результате сильных наводнений возросло до семи, в пострадавших районах продолжаются спасательные операции.
Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".
Погодные условия наконец улучшились, упростив помощь пострадавшим на подтопленной Фессалийской равнине. Спасатели ищут заблокированных водой людей и пропавших без вести.
В настоящее время подтвердили гибель семи человек, эта цифра может возрасти.
Местные жители, у которых есть лодки, помогают подвозить заблокированным соседям воду, продукты и медикаменты.
Спасатели и военные с помощью вертолетов спасли 149 человек, заблокированных на крышах, такие вылеты продолжаются.
September 8, 2023
Вода еще не достигла наивысшего уровня, в городе Ларисса и близлежащих населенных пунктах готовятся к новым подтоплениям.
Премьер Кириакос Мицотакис утром на вертолете посетил подтопленные города Кардица и Трикала и встретился с местными властями, а затем отправился на встречу координационного штаба по реагированию на стихийное бедствие.
Эксперты опасаются вспышки заболеваний из-за сотен животных, погибших в результате наводнения.
Как сообщалось, жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома фактически ушли под воду.
Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.