Прем'єрка Литви прогнозує суперечки щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що після війни в Україні виникнуть суперечки з приводу того, як змусити Росію заплатити за завдані нею збитки.

Про це вона сказала під час заходу Vilnius Conference, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами литовської прем’єрки, вирішення цього питання викличе суперечки, але країна-агресор має заплатити.

"Будуть дискусії про те, як змусити агресора заплатити за це, тому що це єдиний справедливий шлях. Правосуддя, ймовірно, є одним із головних викликів у майбутньому, як змусити винних заплатити. Це нормально, що демократичні країни, ЄС, США, всі інші країни підтримують Україну на цьому шляху, але в остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування", – зазначила Шимоніте.

Нагадаємо, у травні на саміті Ради Європи в Ісландії ухвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ. Тоді до нього приєдналися 43 держави. Нещодавно до нього приєдналася Швейцарія.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.

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