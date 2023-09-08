Премьер Литвы прогнозирует споры о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что после войны в Украине возникнут споры по поводу того, как заставить Россию заплатить за нанесенный ею ущерб.

Об этом она сказала во время мероприятия Vilnius Conference, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам литовского премьера, решение этого вопроса вызовет споры, но страна-агрессор должна заплатить.

"Будут дискуссии о том, как заставить агрессора заплатить за это, потому что это единственный справедливый путь. Правосудие, вероятно, является одним из главных вызовов в будущем, как заставить виновных заплатить. Это нормально, что демократические страны, ЕС, США, все другие страны поддерживают Украину на этом пути, но в конечном итоге счет должен быть предъявлен тому и оплачен тем, кто создал все эти разрушения", – отметила Шимоните.

Напомним, в мае на саммите Совета Европы в Исландии приняли соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ. Тогда к нему присоединились 43 государства. Недавно к нему присоединилась Швейцария.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.

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