Британська поліція вийшла на ймовірний слід підозрюваного в тероризмі, який втік із в’язниці

Британська поліція заявила, що має підтверджену інформацію, що свідок бачив підозрюваного у тероризмі колишнього військового, який напередодні втік із в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронців, свідок бачив, як втікач вилазив з-під вантажівки приблизно за милю від в'язниці Вандсворт у Лондоні.

Поліція припускає, що 21-річний Даніель Абед Халіф, який втік з в’язниці у середу вранці, прив’язав себе до дна вантажівки, яка доставляла їжу.

Через втечу Халіфа поліція посилила перевірки безпеки в портах і аеропортах, що призвело до затримок для мандрівників.

Близько 150 співробітників контртерористичної служби беруть участь у величезній операції з його пошуку, яка наразі зосереджена на Лондоні.

Поліція пропонує винагороду у розмірі 20 000 фунтів стерлінгів (25 000 доларів) за інформацію, яка допоможе затримати втікача.

Правоохоронці припускають, що військовий досвід Халіфа може зробити його більш обізнаним щодо методів поліції, за допомогою яких його намагаються розшукати.

Начальник лондонської поліції Марк Роулі повідомив, що наразі з’ясовується, чи могли допомогти Халіфу втекти охоронці або інші ув'язнені. Він додав, що втеча була "явно заздалегідь спланована".

Халіф, який був звільнений з британської армії в травні, звинувачується в отриманні або спробі отримання інформації, яка може бути корисною для особи, що готує теракт. Також він залишив на столі в казармі муляж бомби.

Його також звинувачують в отриманні інформації, яка може бути "прямо чи опосередковано корисною для ворога". За даними ЗМІ, його звинувачують у зборі інформації для Ірану.

Міністр юстиції Алекс Чалк заявив у четвер, що буде проведено розслідування протоколів безпеки в'язниці і рішення про місце утримання Халіфа, а попередні висновки мають бути зроблені до кінця тижня.