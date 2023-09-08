Британская полиция вышла на вероятный след сбежавшего из тюрьмы подозреваемого в терроризме

Британская полиция заявила, что имеет подтвержденную информацию, что свидетель видел подозреваемого в терроризме бывшего военного, который накануне сбежал из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным правоохранителей, свидетель видел, как беглец вылезал из-под грузовика примерно в миле от тюрьмы Вандсворт в Лондоне.

Полиция предполагает, что 21-летний Даниэль Абед Халиф, который сбежал из тюрьмы в среду утром, привязал себя ко дну грузовика, который доставлял еду.

Из-за побега Халифа полиция усилила проверки безопасности в портах и аэропортах, что привело к задержкам для путешественников.

Около 150 сотрудников контртеррористической службы участвуют в огромной операции по его поиску, которая в настоящее время сосредоточена на Лондоне.

Полиция предлагает вознаграждение в размере 20 000 фунтов стерлингов (25 000 долларов) за информацию, которая поможет задержать беглеца.

Правоохранители предполагают, что военный опыт Халифа может сделать его более осведомленным о методах полиции, с помощью которых его пытаются разыскать.

Начальник лондонской полиции Марк Роули сообщил, что сейчас выясняется, могли ли помочь Халифу сбежать охранники или другие заключенные. Он добавил, что побег был "явно заранее спланирован".

Халиф, который был уволен из британской армии в мае, обвиняется в получении или попытке получения информации, которая может быть полезной для лица, готовящего теракт. Также он оставил на столе в казарме муляж бомбы.

Его также обвиняют в получении информации, которая может быть "прямо или косвенно полезной для врага". По данным СМИ, его обвиняют в сборе информации для Ирана.

Министр юстиции Алекс Чалк заявил в четверг, что будет проведено расследование протоколов безопасности тюрьмы и решения о месте содержания Халифа, а предварительные выводы должны быть сделаны до конца недели.