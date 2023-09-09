У США пропонують звинувачення проти чинного сенатора через спроби Трампа змінити результат виборів

Так зване велике журі у штаті Джорджія рекомендувало висунути кримінальні звинувачення проти одного чинного і двох колишніх сенаторів у зв’язку зі спробою 45-го президента США Дональда Трампа змінити свою поразку на виборах 2020 року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Велике журі у Джорджії у рамках свого розслідування спроб експрезидента Трампа уникнути поразки на виборах рекомендувало висунути звинувачення проти чинного сенатора-республіканція Ліндсі Грема і тодішніх сенаторів-республіканців Келлі Лоффлера та Девіда Пердью. Про це стало відомо зі звіту, оприлюдненого 8 вересня.

Грем заперечує, що робив щось протизаконне, та наполягає, що виконував свої обов’язки з нагляду як високопосадовець юридичного комітету Сенату, коли попросив посадовців у штаті Джорджія дослідити бюлетені з дистанційного голосування після того, як Трамп програв у штаті.

"Не можна карати сенаторів за те, що вони роблять свою роботу. Якби на наступних виборах виникли питання, я би зробив те саме", – заявив він.

Лоффлер і Пердью, соратники Трампа, не пройшли у Конгрес за підсумками виборів у січні 2021 року. Вони ще не відреагували на новину.

Окрім згаданих осіб, журі пропонує висунути звинувачення також проти колишнього радника з нацбезпеки Трампа Майкла Флінна, радника Бориса Епштейна і юристів Ліна Вуда та Клети Мітчелл.

Ці шестеро осіб – серед 39, яких спеціальне велике журі рекомендувало звинуватити у доповіді від 15 грудня, що попередні 9 місяців була засекреченою.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року звинувачення у справі про штурм Капітолія оголосили і самому Дональду Трампу. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; змова з метою порушення прав.

Судовий процес над Трампом у справі про штурм Капітолія планується у розпал передвиборчої кампанії.