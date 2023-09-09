В США предлагали обвинения против сенатора из-за попыток Трампа изменить результат выборов

Так называемое большое жюри в штате Джорджия рекомендовало выдвинуть уголовные обвинения против одного действующего и двух бывших сенаторов в связи с попыткой 45-го президента США Дональда Трампа изменить свое поражение на выборах 2020 года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Большое жюри в Джорджии рамках своего расследования попыток экс-президента Трампа избежать поражения на выборах рекомендовало выдвинуть обвинения против действующего сенатора-республиканца Линдси Грэма и тогдашних сенаторов-республиканцев Келли Лоффлера и Дэвида Пердью. Об этом стало известно из отчета, обнародованного 8 сентября.

Грэм отрицает, что делал что-то противозаконное, и настаивает, что выполнял свои обязанности по надзору как высокопоставленный чиновник юридического комитета Сената, когда попросил чиновников в штате Джорджия исследовать бюллетени с дистанционного голосования после того, как Трамп проиграл в штате.

"Нельзя наказывать сенаторов за то, что они делают свою работу. Если бы на следующих выборах возникли вопросы, я бы сделал то же самое", – заявил он.

Лоффлер и Пердью, соратники Трампа, не прошли в Конгресс по итогам выборов в январе 2021 года. Они еще не отреагировали на новость.

Кроме упомянутых лиц, жюри предложило выдвинуть обвинения также против бывшего советника по нацбезопасности Трампа Майкла Флинна, советника Бориса Эпштейна и юристов Лина Вуда и Клеты Митчелл.

Эти шесть человек – среди 39, которых специальное большое жюри рекомендовало обвинить в докладе от 15 декабря, который предыдущие 9 месяцев был засекреченным.

Напомним, в начале августа 2023 года обвинения по делу о штурме Капитолия объявили и самому Дональду Трампу. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; заговор с целью нарушения прав.

Судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия планируется в разгар предвыборной кампании.