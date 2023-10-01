Міністр оборони Британії допускає підготовку українських військових на території України

Міністр оборони Британії Грант Шаппс допустив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

"Гадаю, настане момент, коли – і я вже говорив про це сьогодні – навчання буде перенесене ближче до кордонів України та на власне територію України", – сказав Шаппс.

Міністр зазначив, що бачить такі перспективи і для оборонного виробництва, і для навчання, з яким допомагають партнери.

"Думаю, зараз є нагода переносити більше всього "всередину", особливо у західних регіонах – не лише навчання. Ми також бачимо, що оборонна компанія BAE може почати виробництво в країні. Хотілось би побачити такі кроки і від інших британських компаній. Тож, на мою думку, почнеться тенденція з перенесення більшої частки навчання та виробництва всередину України", – сказав міністр оборони Британії.

Він також додав, що подальша допомога може включати допомогу Україні у підготовці до вступу в НАТО з точки зору підвищення сумісності.

Нагадаємо, Грант Шаппс цього тижня приїздив до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським перед Форумом оборонних індустрій, що об'єднав понад 250 компаній оборонпрому з усього світу.

Грант Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.

Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також днями заявив про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.