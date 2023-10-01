Министр обороны Британии допускает подготовку украинских военных на территории Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс допустил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Telegraph.

"Думаю, наступит момент, когда – и я уже говорил об этом сегодня – обучение будет перенесено ближе к границам Украины и на собственно территорию Украины", – сказал Шаппс.

Министр отметил, что видит такие перспективы и для оборонного производства, и для обучения, с которым помогают партнеры.

"Думаю, сейчас есть возможность переносить больше всего "внутрь", особенно в западных регионах – не только обучение. Мы также видим, что оборонная компания BAE может начать производство в стране. Хотелось бы увидеть такие шаги и от других британских компаний. Поэтому, по моему мнению, начнется тенденция по переносу большей доли обучения и производства внутрь Украины", – сказал министр обороны Великобритании.

Он также добавил, что дальнейшая помощь может включать помощь Украине в подготовке к вступлению в НАТО с точки зрения повышения совместимости.

Напомним, Грант Шаппс на этой неделе приезжал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским перед Форумом оборонных индустрий, который объединил более 250 компаний оборонпрома со всего мира.

Грант Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.

После сентябрьского заседания формата "Рамштайн" он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также на днях заявил о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.