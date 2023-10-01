Сунак пояснив слова міністра оборони про можливість навчань для військових в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив слова глави Міноборони Гранта Шаппса, який раніше допустив можливість тренувань українських військових на території України.

Заяву Сунака наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, британський прем’єр заперечив, що це станеться найближчим часом, заявивши, що плани не для "тут і зараз".

"Я думаю, що про це повідомляють некоректно", – сказав він.

Сунак вважає, що Шаппс говорив про можливість проведення деяких тренувань в Україні "одного дня в майбутньому".

"Але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз…Що ми робимо, так це тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення", – підкреслив він.

Глава британського уряду додав, що британські війська не будуть "відправлені воювати в нинішньому конфлікті".

Раніше Грант Шаппс допустив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України.

Шаппс очолив Міністерство оборони Британїі замість Бена Воллеса з вересня 2023 року. "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.