Сунак объяснил слова министра обороны о возможности учений для военных в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг слова главы Минобороны Гранта Шаппса, который ранее допустил возможность тренировок украинских военных на территории Украины.

Заявление Сунака приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

В частности, британский премьер отрицает, что это произойдет в ближайшее время, заявив, что планы не для "здесь и сейчас".

"Я думаю, что об этом сообщают некорректно", – сказал он.

Сунак считает, что Шаппс говорил о возможности проведения некоторых тренировок в Украине "однажды в будущем".

"Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас...Что мы делаем, так это тренируем украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании. Это то, чем каждый должен гордиться, потому что это имеет огромное значение", – подчеркнул он.

Глава британского правительства добавил, что британские войска не будут "отправлены воевать в нынешнем конфликте".

Ранее Грант Шаппс допустил, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.

Шаппс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.