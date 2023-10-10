США виділили 1,48 млн євро для українських біженців у Литві

Уряд Сполучених Штатів виділив 1,48 млн євро організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство США у Вільнюсі, інформує LRT.

Як йдеться у заяві, кошти були перераховані дев'яти неурядовим організаціям з Каунаса, Клайпеди, Тельшяю, Шяуляю та Вільнюса.

В межах допомоги Державний департамент Сполучених Штатів профінансував проєкти на суму від 90 тисяч до 250 тисяч євро.

Посольство США представить проєкти підтримки в Національній бібліотеці Литви ім. Мартінаса Мажвидаса у Вільнюсі у вівторок.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа заявив, що міграційний механізм солідарності ЄС з розподілу нелегальних мігрантів не враховує прийом Литвою та іншими країнами регіону біженців з України.