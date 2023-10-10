США виділили 1,48 млн євро для українських біженців у Литві
Уряд Сполучених Штатів виділив 1,48 млн євро організаціям, які допомагають українським біженцям у Литві.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство США у Вільнюсі, інформує LRT.
Як йдеться у заяві, кошти були перераховані дев'яти неурядовим організаціям з Каунаса, Клайпеди, Тельшяю, Шяуляю та Вільнюса.
В межах допомоги Державний департамент Сполучених Штатів профінансував проєкти на суму від 90 тисяч до 250 тисяч євро.
Посольство США представить проєкти підтримки в Національній бібліотеці Литви ім. Мартінаса Мажвидаса у Вільнюсі у вівторок.
Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Перед цим президент Литви Гітанас Науседа заявив, що міграційний механізм солідарності ЄС з розподілу нелегальних мігрантів не враховує прийом Литвою та іншими країнами регіону біженців з України.