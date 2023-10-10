США выделили 1,48 млн евро для украинских беженцев в Литве

Правительство Соединенных Штатов выделило 1,48 млн евро организациям, которые помогают украинским беженцам в Литве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство США в Вильнюсе, информирует LRT.

Как говорится в заявлении, средства были перечислены девяти неправительственным организациям из Каунаса, Клайпеды, Тельшяю, Шяуляя и Вильнюса.

В рамках помощи Государственный департамент Соединенных Штатов профинансировал проекты на сумму от 90 тысяч до 250 тысяч евро.

Посольство США представит проекты поддержки в Национальной библиотеке Литвы им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе во вторник.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что миграционный механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов не учитывает прием Литвой и другими странами региона беженцев из Украины.