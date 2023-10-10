Іспанські ліві звинуватили ЄС у подвійних стандартах щодо Ізраїлю і Палестини

Іспанська партія Sumar, союзниця виконувача обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в потенційному майбутньому уряді країни, в понеділок заявила про подвійні стандарти ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Речник партії Ернест Уртасун заявив на пресконференції в Мадриді, що Ізраїль є "окупаційною силою" і висловив жаль з приводу того, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "ніколи не засуджує воєнні злочини, скоєні Ізраїлем".

Уртасун підкреслив, що Sumar захищає міжнародне право і права людини, і що напади ХАМАС порушують ці права, "але ніхто ніколи не говорить про систематичне порушення прав з боку Ізраїлю", додав він.

Представник партії не захотів коментувати підтримку Ізраїлю з боку чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса і лише зазначив, що його критика спрямована, перш за все, проти Європейського Союзу, вказуючи на "лицемірство тих, хто засуджує напади ХАМАС, але не засуджує напади Ізраїлю".

Європейський Союз, підкреслив він, повинен брати участь у вирішенні конфлікту на основі концепції двох держав, а палестинська держава, за його словами, повинна бути життєздатною. "Однак ЄС не робить цього так, як повинен", – сказав Уртасун.

Ідея двох держав пропонує розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, передбачаючи створення незалежної держави Палестина поряд із державою Ізраїль.

ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок обговорять ситуацію в Ізраїлі та визначать, які дії слід вжити далі.

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