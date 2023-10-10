Испанские левые обвинили ЕС в двойных стандартах в отношении Израиля и Палестины

Испанская партия Sumar, союзница исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса в потенциальном будущем правительстве страны, в понедельник заявила о двойных стандартах ЕС в отношении израильско-палестинского конфликта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Представитель партии Эрнест Уртасун заявил на пресс-конференции в Мадриде, что Израиль является "оккупационной силой" и выразил сожаление по поводу того, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "никогда не осуждает военные преступления, совершенные Израилем".

Уртасун подчеркнул, что Sumar защищает международное право и права человека, и что нападения ХАМАС нарушают эти права, "но никто никогда не говорит о систематическом нарушении прав со стороны Израиля", добавил он.

Представитель партии не захотел комментировать поддержку Израиля со стороны действующего премьер-министра Педро Санчеса и лишь отметил, что его критика направлена, прежде всего, против Европейского Союза, указывая на "лицемерие тех, кто осуждает нападения ХАМАС, но не осуждает нападение Израиля".

Европейский Союз, подчеркнул он, должен участвовать в разрешении конфликта на основе концепции двух государств, а палестинское государство, по его словам, должно быть жизнеспособным. "Однако ЕС не делает этого так, как должен", – сказал Уртасун.

Идея двух государств предлагает решение израильско-палестинского конфликта, предусматривая создание независимого государства Палестина наряду с государством Израиль.

ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа.

В то же время сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Министры иностранных дел ЕС во вторник обсудят ситуацию в Израиле и определят, какие действия следует предпринять дальше.

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