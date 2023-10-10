Франция подтвердила гибель в Израиле уже четырех своих граждан

Франция официально подтвердила, что в результате атаки боевиков ХАМАС против Израиля погибли четверо французских граждан, судьба еще 13 неизвестна.

Как сообщает BFMTV, об этом объявили в Министерстве иностранных дел Франции, пишет "Европейская правда".

Во вторник МИД подтвердил, что стало известно о гибели в результате атаки ХАМАС еще двух граждан Франции. Общее количество погибших французов возросло до четырех.

Кроме того, неизвестна судьба еще 13 граждан Франции, несколько из них, очень вероятно – среди людей, похищенных и вывезенных боевиками в сектор Газа.

По неофициальной информации, погибли также более 10 граждан Британии.

США подтвердили гибель в Израиле девяти своих граждан. Также в рядах Армии обороны Израиля погиб гражданин Румынии.

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