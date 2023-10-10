Норвегия пригласит Украину вместо РФ на 80-летие освобождения региона от нацистов

Власти норвежского Финнмарка решили не приглашать представителей России на 80-летие своего освобождения восточной части региона от нацистской оккупации, которое будет отмечаться в 2024-м, и вместо этого пришлют приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на VG, объявил новоизбранный бургомистр округа Финнмарк Ганс-Якоб Бьоно.

Как пояснил Боно, Финнмарк больше не может приглашать российских представителей после того, "что Россия совершила в отношении соседней страны", причем такое решение обусловлено именно действиями РФ.

"От имени регионального парламента Финнмарка я вскоре приглашу президента Украины Владимира Зеленского на 80-ю годовщину освобождения Восточного Финнмарка. Таким образом мы покажем нашу благодарность украинским солдатам, пролившим кровь за освобождение Восточного Финнмарка, их потомкам и родине – Украине", – пояснил он.

Глава Финнмарка напомнил, что первое подразделение советских войск, прибывшее в регион в октябре 1944 года для его освобождения от нацистов, возглавлял выходец из Украины.

"Сегодня мы стоим бок о бок с нашими братьями и сестрами в Украине в их борьбе за то, что у нас есть: собственную страну, где люди сами решают собственное будущее. Для нас это важно. Не так давно мы сами были под властью иностранного государства", – добавил Бено.

Как напоминает VG, на 75-ю годовщину освобождения Восточного Финнмарка в Норвегию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На прошлой неделе, напомним, состоялась встреча генералов из Норвегии и России для обсуждения приграничного сотрудничества и связанных с ним вопросов.