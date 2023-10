ЗМІ дізнались вміст нового пакета військової допомоги США на $200 млн

Новий пакет військової допомоги США для України на суму 200 мільйонів доларів може бути оголошений уже в середу на тлі 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, пише "Європейська правда".

За даними Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

Крім того, там мають бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та "багато іншого".

#BREAKING #PDA48 for #Ukraine expected as soon as Wednesday for up to $200 million in more military aid. Will include:



AIM-9 missiles

Counter-drone equipment

GMLRS for #HIMARS

155mm & 105mm rounds

Precision aerial munitions

TOW missiles

AT4s

Small arms ammo

Demo munitions