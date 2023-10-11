Білий дім: США можуть одночасно підтримувати народ України та Ізраїль

Білий дім запевняє, що у США є достатньо ресурсів для одночасної підтримки боротьби України проти російської агресії та зусиль Ізраїлю із самооборони.

Про це 10 жовтня на брифінгу заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і державу Ізраїль", – сказав він.

Салліван зазначив, що Вашингтон має бюджетні кошти, щоб мати змогу надавати допомогу обом країнам.

Він також вказав на те, що підтримка Києва зараз, для запобігання перемоги Росії у війні на європейському континенті, є вигіднішою для Сполучених Штатів, ніж потенційно у майбутньому, якби РФ завоювала Україну та продовжила свою агресію по всій Європі.

"Набагато ефективніше вжити заходів зараз, ніж платити величезну ціну пізніше – ціну, яка в кінцевому підсумку може, як це було в минулому, вимагати фактичного розгортання американських військ для участі в бойових діях", – наголосив Салліван.

Раніше у вівторок президент США Джо Байден виголосив заяву в Білому домі, під час якої підтвердив підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона, а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт.

Він додав, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

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