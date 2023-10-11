Белый дом: США могут одновременно поддерживать народ Украины и Израиль

Белый дом уверяет, что у США есть достаточно ресурсов для одновременной поддержки борьбы Украины против российской агрессии и усилий Израиля по самообороне.

Об этом 10 октября на брифинге заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и государство Израиль", – сказал он.

Салливан отметил, что Вашингтон имеет бюджетные средства, чтобы иметь возможность оказывать помощь обеим странам.

Он также указал на то, что поддержка Киева сейчас, для предотвращения победы России в войне на европейском континенте, является более выгодной для Соединенных Штатов, чем потенциально в будущем, если бы РФ завоевала Украину и продолжила свою агрессию по всей Европе.

"Гораздо эффективнее принять меры сейчас, чем платить огромную цену позже – цену, которая в конечном итоге может, как это было в прошлом, требовать фактического развертывания американских войск для участия в боевых действиях", – подчеркнул Салливан.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в том числе боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

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