Перший віцепрем'єр України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Урядовий портал України.

За словами Свириденко, кінцевою метою цієї співпраці є очищення території України від мін, забезпечення безпеки громадян, а також відновлення та розвиток держави.

"Хорватам не потрібно розповідати, що таке війна, що таке агресія: порівняно не так давно Хорватія відчула це на собі. А наслідки відчуває й досі: адже міни та снаряди, що не вибухнули, не знають про закінчення війни", – наголосила вона.

Перший віцепрем'єр України додала, що напрямки співпраці, передбачені угодою, є складовими Стратегії протимінної діяльності, над проєктом якої працює Україна.

Угода передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:

заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;

навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;

розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;

тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;

обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;

сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та інше.

Раніше Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет фінансування у розмірі 100 млн швейцарських франків (103,5 млн євро) для розмінування цивільних та сільськогосподарських територій в Україні та сприяння відновленню країни.

Крім того, Департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії передав українським рятувальникам машину для розмінування й фінансує тренінги з гуманітарного розмінування для українських саперів.

Нагадаємо, у травні після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.