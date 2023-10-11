Украина подписала соглашение с Хорватией о сотрудничестве в сфере разминирования

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Правительственный портал Украины.

По словам Свириденко, конечной целью сотрудничества является очистка территории Украины от мин, обеспечение безопасности граждан, а также восстановление и развитие государства.

"Хорватам не нужно рассказывать, что такое война, что такое агрессия: сравнительно не так давно Хорватия почувствовала это на себе. А последствия ощущает до сих пор: ведь мины и снаряды, которые не взорвались, не знают об окончании войны", – подчеркнула она.

Первый вице-премьер Украины добавила, что направления сотрудничества, предусмотренные соглашением, являются составляющими Стратегии противоминной деятельности, над проектом которой работает Украина.

Соглашение предусматривает сотрудничество, в частности, по следующим направлениям:

- мероприятия нетехнического и технического обследования, разминирования, очистки территорий;

- обучение населения рискам, связанным с взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;

- разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;

- тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;

- обмен знаниями и опытом по развитию возможностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;

- содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования, и прочее.



Ранее Федеральный совет Швейцарии одобрил пакет финансирования в размере 100 млн швейцарских франков (103,5 млн евро) для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и содействия восстановлению страны.

Кроме того, Департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии передал украинским спасателям машину для разминирования и финансирует тренинги по гуманитарному разминированию для украинских саперов.

Напомним, в мае после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.