Аеропорт у Лондоні призупинив польоти після пожежі на парковці: 5 постраждалих

Лондонський аеропорт Лутон призупинив усі рейси у середу після того, як пожежа автомобіля спровокувала ще більш масштабну пожежу, яка призвела до часткового обвалення однієї з багатоповерхових автостоянок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Внаслідок інциденту четверо пожежників та один співробітник аеропорту були госпіталізовані через отруєння димом.

Reuters

Як йдеться в заяві аеропорту, всі рейси в аеропорту були призупинені до 15:00 за київським часом в середу, а потенційних пасажирів попросили триматися подалі від місця інциденту, оскільки аварійні бригади все ще працюють.

На відео, опублікованому в соцмережах та на сайтах британських ЗМІ, видно, що машини поліції і пожежної служби перебувають біля багатоповерхового паркінгу, верхній рівень якого був охоплений полум'ям.

Паркінг для Термінала 2 частково обвалився після того, як пожежа почалася у вівторок ввечері.

За даними Управління цивільної авіації країни, Лутон є п'ятим за завантаженістю аеропортом Великої Британії після Хітроу, Гетвіка, Станстеда і Манчестера. В 2022 році він обслужив 13,3 мільйона пасажирів.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Гамбурга зупиняв роботу у понеділок через загрозу нападу на літак, що прилетів зі столиці Ірану Тегерана.

Перед цим в аеропорту німецького Франкфурта скасовували і затримували низку рейсів через появу невідомого дрона.