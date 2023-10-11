Аэропорт в Лондоне приостановил полеты после пожара на парковке: 5 пострадавших

Лондонский аэропорт Лутон приостановил все рейсы в среду после того, как пожар автомобиля спровоцировал еще более масштабный пожар, который привел к частичному обрушению одной из многоэтажных автостоянок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В результате инцидента четверо пожарных и один сотрудник аэропорта были госпитализированы из-за отравления дымом.

Reuters

Как говорится в заявлении аэропорта, все рейсы в аэропорту были приостановлены до 15:00 по киевскому времени в среду, а потенциальных пассажиров попросили держаться подальше от места инцидента, поскольку аварийные бригады все еще работают.

На видео, опубликованном в соцсетях и на сайтах британских СМИ, видно, что машины полиции и пожарной службы находятся возле многоэтажного паркинга, верхний уровень которого был охвачен пламенем.

Паркинг для Терминала 2 частично обвалился после того, как пожар начался во вторник вечером.

По данным Управления гражданской авиации страны, Лутон является пятым по загруженности аэропортом Великобритании после Хитроу, Гэтвика, Станстеда и Манчестера. В 2022 году он обслужил 13,3 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Гамбурга останавливал работу в понедельник из-за угрозы нападения на самолет, прилетевший из столицы Ирана Тегерана.

Перед этим в аэропорту немецкого Франкфурта отменяли и задерживали ряд рейсов из-за появления неизвестного дрона.