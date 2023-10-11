У Польщі виникла проблема з евакуацією громадян з Ізраїлю

Евакуація частини поляків з Ізраїлю відкладена через поломку одного з військових літаків, який мав забрати людей.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Один із польських військових літаків C-130 Hercules, залучений у роботу повітряного мосту між Тель-Авівом і грецьким містом Ханья на Криті, зламався.

Літак із поломкою застряг в аеропорту Ханьї, а не у Тель-Авіві. На місці перебувають техніки з 33-ї бази транспортної авіації.

Військові не розкривають, що саме зламалося в літаку. Однак, як з'ясував кореспондент RMF FM, це несправність, яку можна усунути на місці, і військові вже займаються цим.

Ремонт триватиме кілька годин і, ймовірно, у середу літак вже вилетить до Ізраїлю.

Тим часом два польські військові літаки CASA приземлилися в Тель-Авіві в середу вранці, на їх борт може сісти менше людей, ніж у Hercules.

9 жовтня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що армія організує централізовану евакуацію для польських туристів в Ізраїлі літаками Військово-повітряних сил.

Декілька європейських країн організували спеціальні евакуаційні рейси з Ізраїлю після того, як 7 жовтня розпочався напад ХАМАС із сектору Гази.

Водночас комерційні польоти до Тель-Авіва призупинили декілька американських та кілька найбільших європейських авіакомпаній.