У Польши возникла проблема с эвакуацией граждан из Израиля

Эвакуация части поляков из Израиля отложена из-за поломки одного из военных самолетов, который должен был забрать людей.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Один из польских военных самолетов C-130 Hercules, привлеченный к работе воздушного моста между Тель-Авивом и греческим городом Ханья на Крите, сломался.

Самолет с поломкой застрял в аэропорту Ханьи, а не в Тель-Авиве. На месте находятся техники 33-й базы транспортной авиации.

Военные не раскрывают, что именно сломалось в самолете. Однако, как выяснил корреспондент RMF FM, это неисправность, которую можно устранить на месте, и военные уже занимаются этим.

Ремонт продлится несколько часов и, вероятно, в среду самолет уже вылетит в Израиль.

Тем временем два польских военных самолета CASA приземлились в Тель-Авиве в среду утром, на их борт может сесть меньше людей, чем в Hercules.

9 октября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что армия организует централизованную эвакуацию для польских туристов в Израиле самолетами Военно-воздушных сил.

Несколько европейских стран организовали специальные эвакуационные рейсы из Израиля после того, как 7 октября началось нападение ХАМАС из сектора Газа.

В то же время коммерческие полеты в Тель-Авив приостановили несколько американских и несколько крупнейших европейских авиакомпаний.