У Європі зафіксували понад 1,5 тисячі випадків вірусу Західного Нілу

З весни в Європі зареєстрували понад 1,5 тисячі випадків захворювання на вірус Західного Нілу, причому інфікування відбулося на території самих країн, а не під час подорожей за кордон.

Про це свідчать дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), передає Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними ECDC, станом на 23 вересня, найбільше постраждала від вірусу Італія, на яку припадає приблизно 696 із загальних 1569 випадків.

Далі йдуть такі країни:

Греція: 355 випадків;

Іспанія: 125 випадків;

Франція: 102 випадки;

Румунія: 91 випадок;

Північна Македонія: 69 випадків;

Сербія: 46 випадків;

Нідерланди: 28 випадків;

Німеччина: 4 випадки.

У Німеччині випадки захворювання зафіксовано в землі Рейнланд-Пфальц, Лейпцигу та Берліні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цей вірус, який переважно передається людям через укуси комарів, може спричинити тяжке, небезпечне для життя захворювання.

Наприкінці серпня у Нідерландах у лікарні померла людина, яка захворіла на гарячку Західного Нілу – небезпечну вірусну хворобу, що передається через укуси комарів.

У вересні писали про те, що в районі аеропорту німецького Франкфурта померла третя людина, інфікована малярією.