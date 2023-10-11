Зеленський обговорив з Остіном посилення ППО перед зимою

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США і новим головою американського Об’єднаного комітету начальників штабів у Брюсселі наголосив на важливості посилення української ППО напередодні зимового періоду.

Про це повідомили в Офісі президента України за підсумками зустрічі у штаб-квартирі НАТО, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, міністр оборони США Ллойд Остін поінформував Зеленського про прогрес у наданні Україні додаткових систем ППО.

Зеленський зі свого боку зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

"Зима – це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО – це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону", – цитує ОПУ Зеленського.

За словами Офісу президента, Остін також запевнив главу держави у тому, що США продовжать безперервно надавати Україні необхідне озброєння.

Володимир Зеленський відвідує Брюссель 11 жовтня, де, серед іншого, вперше бере участь у засіданні Контактної групи з допомоги Україні.

У своєму виступі на засіданні "Рамштайну" Зеленський розлого закликав посилити ППО України, наголошуючи, що це дозволить наблизити закінчення війни.