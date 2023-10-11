Зеленский обсудил с Остином усиление ПВО перед зимой

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром обороны США и новым председателем американского Объединенного комитета начальников штабов в Брюсселе отметил важность усиления украинской ПВО накануне зимнего периода.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам встречи в штаб-квартире НАТО, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, министр обороны США Ллойд Остин проинформировал Зеленского о прогрессе в предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

Зеленский со своей стороны сделал акцент на важности поставки фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

"Зима – это большое испытание. Нам действительно нужна помощь партнеров для защиты критической инфраструктуры. ПВО – это не только военный вопрос. От этого зависит нормальность жизни, как будет работать экономика, как будут платиться налоги, которые идут на обеспечение потребностей армии, наша защита от российской агрессии. Также от этого зависит, сколько людей вернется в Украину из-за границы", – цитирует ОПУ Зеленского.

По словам Офиса президента, Остин также заверил главу государства в том, что США продолжат непрерывно предоставлять Украине необходимое вооружение.

Владимир Зеленский посещает Брюссель 11 октября, где, среди прочего, впервые участвует в заседании Контактной группы по помощи Украине.

В своем выступлении на заседании "Рамштайна" Зеленский пространно призвал усилить ПВО Украины, подчеркивая, что это позволит приблизить окончание войны.