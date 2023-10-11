Нова військова допомога Україні від Нідерландів: дрони, боєприпаси й засоби для розмінування

Нідерланди в середу оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні нідерландського Міністерства оборони.

Відомство не уточнило кількості й вартості допомоги, підкресливши, що вона "вкрай необхідна для підтримки операцій Збройних сил України з відвоювання території у російських окупантів".

З урахуванням останнього пакета загальна вартість військової допомоги Нідерландів Україні становить 2,1 мільярда євро, з них майже 1 мільярд євро – прямі поставки, 468 мільйонів євро – обладнання, придбане на комерційній основі.

Решта коштів – внески Нідерландів у військові фонди на підтримку України, зокрема фонду на чолі з Великою Британією. Раніше стало відомо, що група союзників надасть для цього фонду понад 147 млн євро на фінансування обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.

Міноборони Нідерландів також підтвердило, що спільно зі США й Данією очолять коаліцію з навчання Військово-повітряних сил України.

Крім того, в середу стало відомо, що Фінляндія передає Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 млн євро, Канада - артилерійські снаряди й іншу зброю, а також зимову форму і спальники для військових.