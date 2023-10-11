Новая военная помощь Украине от Нидерландов: дроны, боеприпасы и средства для разминирования

Нидерланды в среду объявили об отправке в Украину новой партии военной помощи, в состав которой вошли беспилотники, оборудование для разминирования и боеприпасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении нидерландского Министерства обороны.

Ведомство не уточнило количества и стоимости помощи, подчеркнув, что она "крайне необходима для поддержки операций Вооруженных сил Украины по отвоеванию территории у российских оккупантов".

С учетом последнего пакета общая стоимость военной помощи Нидерландов Украине составляет 2,1 миллиарда евро, из них почти 1 миллиард евро – прямые поставки, 468 миллионов евро – оборудование, приобретенное на коммерческой основе.

Остальные средства – взносы Нидерландов в военные фонды в поддержку Украины, в частности фонда во главе с Великобританией. Ранее стало известно, что группа союзников предоставит для этого фонда более 147 млн евро на финансирование обслуживания военной техники, оборудование для разминирования и другие инженерные средства.

Минобороны Нидерландов также подтвердило, что совместно с США и Данией возглавят коалицию по обучению Военно-воздушных сил Украины.

Кроме того, в среду стало известно, что Финляндия передает Украине 19-й пакет военной помощи на 95 млн евро, Канада - артиллерийские снаряды и другое оружие, а также зимнюю форму и спальники для военных.