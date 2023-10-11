Генсек НАТО впевнений у підтримці України попри вибори у Польщі і Словаччині

Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники продовжать підтримку України незважаючи на те, які уряди будуть у Польщі і Словаччині після виборів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції за результатами засідання ради Україна-НАТО.

Столтенберг нагадав, що Польща надавала Україні сильну підтримку з перших днів вторгнення і, на його думку, вони продовжать бути готовими надавати підтримку Україні і будуть тою платформою, яка допомагає іншим союзникам у передачі Україні військової допомоги.

"У Словаччині були вибори і буде новий уряд, але я абсолютно впевнений, що союзники НАТО продовжать надавати підтримку Україні, оскільки це наш безпековий інтерес і союзники продемонстрували це своїми вчинками сьогодні" – сказав генсек.

"Звісно, що це новий уряд Словаччини може говорити за Братиславу, не я. Але я впевнений, що сюзнрики продовжать надавати допомогу Україні", – наголосив він.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і лідер партії Smer-SD, який обіцяє зупинити військову підтримку України, у середу підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією (СНП).

Детально про те, чи стане Словаччина ще однією Угорщиною і чого чекати від проросійської коаліції у сусідів, читайте у статті на сайті "ЄП".