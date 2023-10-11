Генсек НАТО уверен в поддержке Украины несмотря на выборы в Польше и Словакии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что союзники продолжат поддержку Украины несмотря на то, какие правительства будут в Польше и Словакии после выборов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции по результатам заседания совета Украина-НАТО.

Столтенберг напомнил, что Польша оказывала Украине сильную поддержку с первых дней вторжения и, по его мнению, они продолжат быть готовыми оказывать поддержку Украине и будут той платформой, которая помогает другим союзникам в передаче Украине военной помощи.

"В Словакии были выборы и будет новое правительство, но я абсолютно уверен, что союзники НАТО продолжат оказывать поддержку Украине, поскольку это наш интерес безопасности и союзники продемонстрировали это своими поступками сегодня", – сказал генсек.

"Конечно, это новое правительство Словакии может говорить за Братиславу, не я. Но я уверен, что союзники продолжат оказывать помощь Украине", – подчеркнул он.

Напомним, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер партии Smer-SD, который обещает остановить военную поддержку Украины, в среду подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией (СНП).

Подробно о том, станет ли Словакия еще одной Венгрией и чего ждать от пророссийской коалиции у соседей, читайте в статье на сайте "ЕП".