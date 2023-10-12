Алієв заявив, що у Карабаху все ще є "вірменські збройні формування"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Нагірному Карабаху все ще перебувають "вірменські збройні формування" і знадобиться час, аби "зачистити територію".

Про це Алієв сказав у Баку під час зустрічі з керівниками спецслужб держав-учасниць СНД, пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

"Зараз територію очищають від збройних формувань. За нашою інформацією, на нашій території досі переховуються певні групи. Після 20 вересня були збройні провокації в Карабаху", – зазначив президент Азербайджану.

Він сказав, що територія досить велика, гориста і лісиста.

"Тому нам потрібен час для того, щоб повністю зачистити територію від бандформувань", – сказав Алієв, маючи на увазі озброєних карабаських вірмен.

Після короткої військової операції, за підсумками якої Баку повернув контроль над Нагірним Карабахом, Азербайджан заявив, що надасть амністію і вихід із Карабаху тим карабаським вірменам, які складуть зброю.

Деякі карабаські військові підрозділи заявили, що продовжать опір Баку.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Після військової операції Азербайджану його залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху.