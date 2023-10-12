Алиев заявил, что в Карабахе все еще есть "армянские вооруженные формирования"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе все еще находятся "армянские вооруженные формирования" и потребуется время, чтобы "зачистить территорию".

Об этом Алиев сказал в Баку во время встречи с руководителями спецслужб государств-участников СНГ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

"Сейчас территорию очищают от вооруженных формирований. По нашей информации, на нашей территории до сих пор скрываются определенные группы. После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе", – отметил президент Азербайджана.

Он сказал, что территория достаточно большая, гористая и лесистая.

"Поэтому нам нужно время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований", – сказал Алиев, имея в виду вооруженных карабахских армян.

После короткой военной операции, по итогам которой Баку вернул контроль над Нагорным Карабахом, Азербайджан заявил, что предоставит амнистию и выход из Карабаха тем карабахским армянам, которые сложат оружие.

Некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление Баку.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.