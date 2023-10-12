Шольц считает, что Иран также ответственен за нападение ХАМАС на Израиль
Через пять дней после террористического нападения ХАМАС на Израиль канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Иран часть ответственности за атаку.
Об этом Шольц сказал во время выступления в Бундестаге в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
"Пока у нас нет убедительных доказательств того, что Иран конкретно и оперативно поддерживал эту трусливую атаку ХАМАС", – сказал Шольц.
"Но всем нам ясно: без поддержки Ирана в течение последних нескольких лет ХАМАС не смог бы осуществить эти беспрецедентные нападения на территорию Израиля", – добавил он.
Шольц заверил, что федеральное правительство упорно работает над освобождением заложников, похищенных ХАМАС.
"Мы боимся, что ХАМАС будет продолжать использовать их как живой щит в следующие несколько недель. И мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить освобождение всех заложников – в тесной координации с Израилем и с соблюдением необходимой конфиденциальности", – сказал Шольц.
Он также пообещал Израилю практическую поддержку.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о намерениях передать Израилю военную помощь.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что боевики террористической группировки ХАМАС получали определенную поддержку для подготовки нападения на Израиль, но воздержался от утверждений о прямой причастности Ирана.
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