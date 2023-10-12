Макрон звернеться до нації через зростання числа антисемітських дій

Президент Емманюель Макрон зустрінеться з лідерами політичних партій в четвер та звернеться до нації по телебаченню, щоб закликати до єдності у Франції, де спостерігається збільшення проявів антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, після атаки ХАМАС на Ізраїль кількість антисемітських дій у Франції зросла. Він додав, що у Франції відбувся сплеск ненависті в інтернеті та більш прямих погроз.

"Сталося більше сотні антисемітських дій, загалом це були мітки і свастики. Але також образи... і люди, заарештовані з ножем на вході в школу або синагогу, а також безпілотник, що пролітав над єврейським місцем богослужіння", – заявив він.

За даними МВС, 24 людини були заарештовані. Уряд відрядив 10 тисяч поліціянтів для захисту близько 500 об'єктів.

Дарманен зазначив, що спецслужби не бачать конкретних терористичних загроз єврейській громаді Франції, але загрожувати можуть окремі особи, а не організовані групи.

У зв'язку з тим, що два заплановані на четвер пропалестинські протести заборонили, але, як очікується, вони все ж відбудуться, Дарманен сказав, що рішення щодо можливого дозволу на подібні протести влада ухвалюватиме в кожному конкретному випадку.

"Палестинська справа є абсолютно гідною поваги, Франція завжди вважала, що нам потрібні дві держави, ізраїльська та палестинська... але якщо це демонстрація підтримки ХАМАС, то ні", – наголосив він.

Франція має найбільше в Європі мусульманське та єврейське населення. За останні роки з країни до Ізраїлю виїхало більше євреїв, ніж будь-коли з моменту створення Єврейської держави в 1948 році, причому багато хто називає однією з причин зростання антисемітизму, вказує Reuters.

Нагадаємо, Париж офіційно підтвердив загибель в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС чотирьох громадян Франції, доля ще 13 невідома.

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